Sprawa pozwu akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding do ponownego rozpoznania

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił w środę (23 maja) wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał do ponownego rozpatrzenia sprawę pozwu zbiorowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Roszczenie za utratę wartości akcji spółki opiewało na ok. 35 mln zł.

We wrześniu ub.r. szczeciński sąd okręgowy oddalił pozew zbiorowy blisko 2,2 tys. akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, którzy domagali się odszkodowań za utratę wartości akcji spółki będącej w upadłości.

Roszczenie opiewało na ok. 35 mln zł. Sąd uznał wtedy, że brak jest podstaw do stwierdzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za utratę wartości akcji Stoczni Szczecińskiej Porta Holding.

W ocenie sądu apelacyjnego zaniechanie dokonania ocen i nie przeprowadzenie dowodów, mających wykazywać te okoliczności, jest tą przyczyną, która zmusza do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji.



"Apelacja została uwzględniona z tej przyczyny, że skarżący zasadnie zarzucił sądowi zaniechanie dokonania pogłębionej analizy sposobu wykonywania przez państwo kompetencji publiczno-prawnych w stosunku do spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding SA" - powiedział sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Krzysztof Górski.

"Błędem jest w ocenie sądu odwoławczego poprzestanie w zaskarżonym wyroku na co najmniej przedwczesnym stwierdzeniu, że nie udowodniono bezprawności działania państwa poza jedyną kwestią wymienianą przez sąd pierwszej instancji, jaką było zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie członków zarządu" - kontynuował Górski.

Jak dodał, "Spowodowało to, że sąd okręgowy nie zajmował się dalszymi istotnymi dla rozstrzygnięcia kwestiami prawnymi i tutaj należy wskazać ocenę, czy gdyby nie doszło do działań zarzucanych przez powoda to holding Stocznia Szczecińska przetrwałby kryzys i nie doszłoby do upadłości spółki, jak twierdzi powód oraz czy zasadne są twierdzenia powoda, co do wysokości szkody".

W ocenie sądu zaniechanie dokonania tych ocen i nie przeprowadzenie dowodów, mających wykazywać te okoliczności, jest tą przyczyną, która zmusza do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji - podkreślał Górski.

Jego zdaniem, w sprawie stawia się tezę, że doszło do nadużycia władzy państwowej wobec podmiotu gospodarczego prowadzącego do przejęcia istotnych gospodarczo składników majątku. "Sprawa, co nie dość dokładnie uczynił sąd pierwszej instancji, wymaga oceny zachowania poszczególnych funkcjonariuszy publicznych w kontekście przepisów o charakterze publiczno-prawnym w tym przede wszystkim regulacji konstytucyjnej oraz przepisów administracyjno-prawnych" - dodał.