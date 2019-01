KGHM: wstrząs w kopalni Rudna. Trwa akcja ratunkowa

Stan dwóch górników, którzy zostali odkopani przez ratowników po wstrząsie w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach, jest stabilny. Ratownicy nadal poszukują jednej osoby.

Trwa akcja poszukiwawcza ostatniego górnika w kopalni Rudna. W szpitalu w Głogowie przebywają 2 osoby, pozostałe 12 jest w trakcie badań. — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) January 29, 2019

W Polkowicach w kopalni Rudna doszło we wtorek do bardzo silnego wstrząsu. Prezydent jest w tej sprawie w stałym kontakcie z @BBN, ministrem @MinEnergii oraz władzami #KGHM — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 29, 2019

Jak przekazała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor ds. komunikacji KGHM Polska Miedz, ratownikom udało się odkopać dwóch górników, którzy są obecnie wywożeni na powierzchnię. "Ich stan jest stabilny, nie ma zagrożenia życia" - powiedziała. Obecnie poszukiwana już tylko jedna osoba.W rejonie zagrożenia podczas wstrząsu było 32 górników; siedem osób ma obrażenia i trafiło do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.W akcji ratownicze uczestniczy nadal 12 zastępów ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM. Na miejscu jest m.in. śmigłowiec LPR. Marcinkowska-Bartkowiak podkreśla, że teren objęty akcją ratowniczą jest rozległy. "Teren to 650x750 metrów, co skutkowało żmudną akcją ratowniczą" - dodała.Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów.- W Polkowicach w kopalni Rudna doszło we wtorek do bardzo silnego wstrząsu; prezydent jest w tej sprawie w stałym kontakcie z BBN, ministrem energii oraz władzami KGHM - poinformowała natomiast Kancelaria Prezydenta.Zakład Górniczy Rudna to największa kopalnia rudy miedzi w Europie i jedna z największych głębinowych kopalni tej rudy na świecie.Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. “Rudna” rozpoczęła działalność wydobywczą w 1974 r. Obecna, średnia zdolność produkcyjna, wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznieZasoby przemysłowe kopalni Rudna (wg stanu na 31.12.2015) w czterech użytkowanych przez nią złożach wynoszą 432 mln ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi wynosi 1,88 proc., średnia zawartość srebra – 62,52 g/Mg."Eksploatacja przyczynia się do tego, że są wstrząsy. Na wstrząsy mają wpływ warunki geologiczne i prowadzona eksploatacja, to się na siebie nakłada, stąd wzmożona aktywność sejsmiczna - powiedział w TVP Info dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa.Jak zaznaczył Kolasa, naruszanie struktury górotworu, w którym występuje pewna "równowaga naprężeń", powoduje, że rozcinanie tego górotworu wywołuje "zachwianie równowagi", a w konsekwencji wstrząsy."Podobnie w kopalniach, które nadzoruje dyr. OUG w Katowicach, w miejscach, gdzie prowadzona jest eksploatacja, nawet w pokładach niezaliczonych do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami, mamy do czynienia ze wstrząsami górotworu, ale one są związane z prowadzoną eksploatacją" - podkreślił.Na pytanie o to, ile czasu może potrwać akcja ratunkowa górników, Kolasa odpowiedział, że w zależności od warunków panujących w kopalni.Dodał jednocześnie, że specyfika wyrobisk kopalni miedzi sprawia, że w części, w której dochodzi do eksploatacji, dojście do danego punktu może być "z wielu miejsc", co w znacznym stopniu spowalnia akcję ratowniczą.12 stycznia w należącej do KGHM Polska Miedź kopalni Rudna po silnym wstrząsie górotworu doszło do wypadku, w wyniku którego zginął jeden górnik, a sześciu doznało niezagrażających życiu obrażeń. W wyniku oględzin skutków wstrząsu zjawisko zostało zakwalifikowane jako tąpnięcie samoistne - napisano w komunikacie KGHM Polska Miedź.W rejonie zagrożenia były 24 osoby, 20 górników wydostało się samodzielnie, trzech rannych odkopali spod skał ratownicy. Czwartego poszkodowanego odnaleziono martwego.Wstrząsy to naturalne zjawisko na terenie eksploatacji górniczej. Najczęstszą ich przyczyną jest następujące wskutek wydobywania węgla odprężenie górotworu, co skutkuje uwolnieniem się skumulowanej w nim energii.Takie wstrząsy można porównać do małych, lokalnych trzęsień ziemi. Najsilniejsze wstrząsy związane są z wyrównaniem naprężeń w ziemi, wywołanych kumulowaniem się wpływów eksploatacji górniczej i naprężeń naturalnych. Występują głównie tam, gdzie są uskoki tektoniczne.